رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالمؤقتة يطلع على الأضرار التي لحقت بمناطق غات جراء الفيضانات

غات 16 يونيو 2019 (وال) – اطلع معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض الدرسي على الأضرار المادية التي لحقت بمناطق غات، وتهاله، والبركت، والمناطق المجاورة لها جراء الفيضنات.

ورافق معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية خلال الزيارة اليوم الأحد ضمن زيارة وفد مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الدكتور إبراهيم بن غلبون، ومدير مكتب الرئيس المهندس إسماعيل إبراهيم، ومدير مكتب العقود المهندس أيمن بلها أحد المهندسين بإدارة المشروعات بالمؤسسة، والعاملين بمكتب خدمات غات.

وتابع المهندس عوض الدرسي الأضرار المادية بالمناطق، التي أدت إلى فيضان بعض الأودية في غات، والمناطق المجاورة لها.

كما اطلع رئيس المؤسسة على الأعمال التي نفذت من قبل اللجنة التي تم تشكيلها منذ بداية حدوث الأزمة، واطلع كذلك على التفاصيل بشأن الوضع الحالي والحلول النموذجية التي تكفل عدم تكرار تجمع المياه.

وأشاد سيادة عميد بلدية غات بسرعة استجابة كوادر المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة وجهودهم الكبرى لحل الأزمة حيث إن اللجنة المشكلة من قبل المهندس عوض الدرسي كانت السباقة إلى مدينة غات.

ومن جهته، أشاد المهندس عوض الدرسي بالجهود المبذولة كافة من قبل السيد رئيس اللجنة المشكلة والسيد مدير إدارة التشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية، وكذلك السادة مديري المكاتب التابعين لإدارة الجنوبية والعاملين بمكتب خدمات غات.

ونوه إلى أنه على تواصل مباشر مع السيد مدير مكتب خدمات غات وذلك من أجل تذليل الصعاب التي تعيق مسيرة العمل بمكتب خدمات غات. ( وال – غات) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال