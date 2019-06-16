إنقاذ 91 مهاجرا قبالة سواحل القره بوللي

عن مصدر الخبر
صحيفة المتوسط الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالمؤقتة يطلع على الأضرار التي لحقت بمناطق غات جراء الفيضانات
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
باحث سياسي: الجيش قادر على حماية المنشآت النفطية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
دولة رئيس مجلس الوزراء : مبادرة السراج محاولة يائسة في ظل تقدم القوات المسلحة
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
«الخليج العربي» تناقش آليات حماية المنشآت النفطية من أي تعديات
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك