برلماني ليبي يصف خطاب السراج بشأن الجيش الليبي بـ"خطبة الوداع"

وصف عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي القايدي، في مدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم الأحد، خطاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس فائز السراج، أن الجيش الليبي لن يتراجع في معركته بطرابلس، بـ”خطبة الوداع”، مشيراً إلى أن السراج لم يعد يملك من أمره شي، وعسكرياً في طرابلس خاسراً للمعركة.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد القايدي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إن “خطاب فائز السراج اليوم لم يكن بمستوي رجل دولة بالمطلق وأصبح وأضح بأنه لا يملك من أمره شي”، معتبراً ” خطابه بخطبة الوداع”.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي أن “السراج يدرك جيدا أن الجيش الوطني بقيادة المشير يسعى من خلال عملياته العسكرية لإنهاء الفوضى وتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات المسلحة والإرهابية “، مضيفا أن “خطاب السراج اليوم دليل قاطع على خسارته للمعركة العسكرية في طرابلس باعتباره داعماً للإرهاب والملشيات المسلحة، وهو خاسراً عسكريا ويريد أن يبين ويشغل العالم بأنه رجل للسلام وهو راعياً للإرهاب”.

وقال القايدي: “ليس هناك طاولة للحوار بالمطلق، سنوات الحوار قد انتهت.. والآن، آن الأوان لإنهاء هذه الأزمة”، مؤكدا أن “الجيش الوطني الليبي مستمر لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة ولن يتراجع عن هدفه”.

وحول زيارة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لجمهورية مصر العربية ولقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال عضو مجلس النواب إن “زيارة عقيلة صالح إلى القاهرة كانت زيارة ناجحة بامتياز”، مشيرا إلى أن “دولة مصر داعم حقيقي لشعب ليبيا وكذلك احترامها للإعلان الدستوري الليبي وشكرا لمصر قيادة وشعباً لوقوفها مع ليبيا وشعبها”.

وختم أن “الطرفان أكدا على التمسك بالإعلان الدستوري الليبي وكذلك دعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر”.