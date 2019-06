الكهرباء تستنكر “الاعتداءات” على موظفيها بالجنوب

تعرض مشغلوا محطة أم الجداول (الشاطي) لاعتداء من قبل مسلحين مناهضين لبرنامج طرح الأحمال مما أجبر المشغلين إلى مغادرة المحطة نهائيا، والشركة العامة للكرهباء تتخوف من انعكاس هذا الأمر على معنويات العاملين بالمحطة وعلى أداء الشبكة

وأضافت الشركة إنها قلقة من تسبب هذا التصرف غير المسؤول في انهيار الشبكة بالمنطقة الجنوبية نتيجة لعدم قدرة المشغلين للدخول إلى المحطة ما لم تتوفر لهم الحماية اللازمة

وتعاني الشركة منذ فترة من الاعتداءات المتكررة على موظفيها في المنطقة الجنوبية وإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية بشكل متواصل وممنهج حيث تم تدمير ما يقارب عن 350 برج بالكامل من أبراج الضغط العالي من أصل 450 برجا

وقد كلفت صيانتها وتغييرها الشركة ملايين الدينارات، ولو تم استكمال هذا المشروع الذي سيساهم في القضاء على التذبذب ومعالجة الضعف في الجهد، بحسب ما نشرته الشركة العامة للكهرباء

