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“الوفاق” تطلب “تسهيلات” لنقل الجرحى إلى “إيطاليا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم عيسى” سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” لبحث سبل تسهيل فتح المجال الجوي لطائرات الإسعاف الليبية التي تقل الجرحى

ونشرت صفحة الوزارة أن الوكيل أبدى رغبته للسفير من أجل الحصول على موافقة الجانب الإيطالي على منح تأشيرة الدخول للجرحى الليبيين داخل المطار، مثمنا العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصه على استمرارها وتطويرها

ولم تذكر الوزارة تفاصيل الرد الإيطالي أو تصريحاته بالخصوص، في اللقاء الذي تم بحضور وزير خارجية الوفاق ومدير مركز الطب الميداني والدعم ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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