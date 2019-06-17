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درنة تشارك في اليوم العالمي للتبرع بالدم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك العديد من المتطوعين من شباب درنة ومنتسبي الفرق والمؤسسات بالمدينة في حملة لحث الناس على التبرع بالدم والتعريف بأهمية هذا السلوك لترسيخه في الوعي الاجتماعي

الحملة انطلقت بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم حيث شملت عددا من النشاطات التوعوية وتستمر لمدة 4 أيام، في المدينة التي تعرضت لسنوات من الاضطراب بسبب الإرهاب والحرب على المليشيات المتحصنة في المدينة منذ أكثر من 6 أعوام

كما دعى المتطوعون المواطنين للتوجه إلى مستشفى الهريش في درنة للتبرع، كما يعملون على إقامة ندوات توعوية بشأن أهداف حملتهم، في حراك شبابي نشط، يعكس التغيير الذي حدث في المدينة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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