درنة تشارك في اليوم العالمي للتبرع بالدم

يشارك العديد من المتطوعين من شباب درنة ومنتسبي الفرق والمؤسسات بالمدينة في حملة لحث الناس على التبرع بالدم والتعريف بأهمية هذا السلوك لترسيخه في الوعي الاجتماعي

الحملة انطلقت بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم حيث شملت عددا من النشاطات التوعوية وتستمر لمدة 4 أيام، في المدينة التي تعرضت لسنوات من الاضطراب بسبب الإرهاب والحرب على المليشيات المتحصنة في المدينة منذ أكثر من 6 أعوام

كما دعى المتطوعون المواطنين للتوجه إلى مستشفى الهريش في درنة للتبرع، كما يعملون على إقامة ندوات توعوية بشأن أهداف حملتهم، في حراك شبابي نشط، يعكس التغيير الذي حدث في المدينة

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