اجتماع للقوى الوطنية اليوم في القاهرة

أكد الأمين العام للحركة الشعبية الليبية، مصطفى الزايدي، أن لقاء القوى الوطنية الليبية، المزمع عقده الاثنين في القاهرة، سيناقش الأزمة الحالية في ليبيا وسبل الخروج منها.

وقال الزايدي، في تصريحات صحفية يوم الأحد 16 يونيو / حزيران، إن لقاء الغد سيركز على مناقشة الأزمة الحالية في ليبيا وسبل الخروج منها، ودور القوى الوطنية الداعمة للقوات المسلحة الليبية.

وأضاف الزايدي: “أتوقع أن يركز البيان الختامي للقاء القاهرة على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض ومقاومة الإرهاب”.

وأوضح الزايدي أن الحضور في لقاء القاهرة سيشمل “قيادات قبلية وسياسية وأكاديميين من مختلف المناطق الليبية، وسيضم القيادات الوطنية الداعمة لاستقرار ليبيا والرافضة للفوضى، وقيادات مسؤولة ولها تأثير كبير في المجتمع الليبي”.

المصدر: سبوتنيك

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