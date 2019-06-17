توافق مصري إماراتي على دعم جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة والإرهاب الذي يهدد ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الأحد، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى في بيان على الصفحة الرسمية بالفيسبوك إنه «تم التوافق على دعم جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة والقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها»، وكذلك التأكيد على «أهمية عودة الاستقرار إلى هذا البلد العربي الشقيق على نحو يمهد إلى إقامة الاستحقاقات الدستورية بما يلبى طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل».

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