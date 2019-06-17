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إيطاليا تدعم «مبادرة السراج» وجهود سلامة لاستئناف المفاوضات في ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو مورافي ميلانيزي دعم بلاده للمبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ظهر يوم الأحد، والتي تضمن الدعوة لعقد ملتقى وطني بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر» فور الإعلان عن المبادرة، إن «ميلانيزي أكد دعم إيطاليا لجهود المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة ومبادرة الملتقى الوطني التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي اليوم، لاستنئاف المفاوضات من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد».

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • مبادرة مفيدة جدا للمؤيدين لها فى دورة المياه لكى يمسحوا بها مؤخرتهم القذرة ويلقوا بها فى سلة المهملات اما الجيش الوطنى فمستمر فى اداء دوره فى كسح المليشيات المكسحة خارج طرابلس وامامهم فرصة ايام معدودة للفرار خارجها قبل ان تخاصر تماما ويتم القضاء عليهم مثل الصراصير او الفئران اما السراج وامثاله من المجرمين المطلوبين للعدالة فالوقت ينفذ امامهم فمن يهرب الى تركيا فهو الفائز ومن ينتظر فهو هالك لا محالة ولو نظر الى السماء لوجد نسور الجو للجيش الوطنى فوق راسه الخرفانة لو ارادت ان تدمره فابمكانها ذلك كما قال باشاغا فى تونس تستطيع اصابة السيارة بدقة عالية ولكن ثمن الصاروخ اغلى من راس اى تافه منهم سيتم القبض عليه حتما وجلبه للعدالة بواسطة التيجر حتى لو لبسوا لبس نساوين وحلق السراق شنبه للتمويه كما فعل اخوانه فى مصر بديع وصفوت حجازى عندما اراد الهرب الى ليبيا وغير شمله اتوا به من قفاه وهو من كان يقول من يرش مرسى بالمية ارشه بالدم وعند القبض عليه قال لست اخوانيا كعادته يتنفسون الكذب مثل السراق يكذب بسرعة الف كذبة فى الدقيقة رغم شنبه الذى يتزحلق عليه الذباب

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