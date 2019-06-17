إيطاليا تدعم «مبادرة السراج» وجهود سلامة لاستئناف المفاوضات في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو مورافي ميلانيزي دعم بلاده للمبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ظهر يوم الأحد، والتي تضمن الدعوة لعقد ملتقى وطني بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر» فور الإعلان عن المبادرة، إن «ميلانيزي أكد دعم إيطاليا لجهود المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة ومبادرة الملتقى الوطني التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي اليوم، لاستنئاف المفاوضات من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد».

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