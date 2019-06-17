اخبار ليبيا الان

افتتاح أقسام جديد في مستشفى الجمهورية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقدم رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني رَكْبَ المشاركين في افتتاح أقسام أمراض الباطنية للرجال والنساء في مستشفى الجمهورية المؤقت في مركز بنغازي الطبي.

وأكد الثني على وجوب تسريع أعمال صيانة واستكمال الإنشاءات في مقر مستشفى الجمهورية الدائم في وسط مدينة بنغازي خلال المدة القصوى المقررة وهي 30 شهرا مؤكدا تهالك المباني التي تم هدمها في المستشفى وعدم إمكانية صيانتها أو تحديثها.

وأضاف أن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم باستلام الموقع بشكل مباشر لتبدأ في أعمالها التي من المقرر أن تنتهي في الفترة المحددة.

هذا وحضر مراسم الافتتاح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري وإدارة مستشفى الجمهورية ومركز بنغازي الطبي وطواقم طبية وطبية مساعدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك