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مساع لإنهاء أزمة الوقود في يفرن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن عميد بلدية يفرن حسين كافو من إنهاء معاناة المواطنين التي دامت أكثر من شهرين فيما يخص النقص الحاد في الوقود.

وأشار بيان صحفي صادر عن البلدية إلى قيام كافو بالتواصل مع المعنيين وتشكيل لجنة لإدارة أزمة الوقود في جبل نفوسة بهدف توفير الوقود للمحطات في داخل الحدود الإدارية للبلدية مؤكدا توفير الوقود لمحطة 88 الخدمات السريعة فضلا عن السعي لتوفيره لمحطة 397 الشرارة.

ودعا البيان المواطنين إلى عدم التزاحم والتعاون مع الجهات المسؤولة والالتزام بآلية توزيع الوقود.

وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه العديد من المدن نقصا حادا في الوقود على خلفية قيام جهات مشبوهة بتهريبه إلى خارج البلاد أو الاستحواذ عليه لبيعه بأسعار تصل إلى 10 أضعاف سعره الرسمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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