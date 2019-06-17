(بالفيديو) البحث الجنائي بنغازي يكشف خيوط جريمة قتل كادت تقيد ضد مجهول

بنغازي-العنوان

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة بنغازي بكشف خيوط جريمة قتل كادت أن تقيد ضد مجهول.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بأن الإدارة العامة للبحث الجنائي تمكنت من ضبط المتهم الذي أقر بارتكابه الجريمة.

وبث مكتب الإعلام الأمني تسجيل مصور يبين فيه اعتراف الجاني بحيثيات الجريمة.

#الإدارة_العامة_للبحث_الجنائي تتمكن من كشف خيوط جريمة قتل في مدينة بنغازي كادت أن تقيد ضد مجهول وتتمكن من ضبط المتهم الذي أقر بارتكابه للجرم #مكتب_الإعلام_الأمني#وزارة_الداخلية

Posted by ‎وزارة الداخلية الليبية – الحكومة المؤقتة‎ on Sunday, June 16, 2019

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