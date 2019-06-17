صالح: المجتمع الدولي غير جاد فيما يتعلق بمسألة تنظيم الانتخابات في ليبيا

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجتمع الدولي غير جاد فيما يتعلق بمسألة تنظيم الانتخابات في ليبيا مؤكدا أن تنظيمها مرهون بكلمة واحدة وهو تحديد الموعد والتنفيذ.

وأضاف صالح في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط أنه كان من المفترض أن يطلب المبعوث الأممي غسان سلامة من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تمويل العملية الانتخابية إلا أن ذلك لم يحدث لأنهم يعرفون مسبقا نتائجها حسب قوله.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن خمسة وثمانين بالمائة من الليبيين مع الانتخابات وأنها الطريق الوحيدة للحل ، ولكن التدخل الخارجي هو ما يعطلها.

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