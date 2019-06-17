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لجنة الدفاع النيابية: مبادرة السراج مرفوضة وعليه البحث عن محامي للدفاع عنه

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية طلال الميهوب رئيس الرئاسي فائز السراج من العبث المستمر الذي ينتهجه بالخنوع والدعم غير المحدود لجماعة الإخوان المسلمين الذراع ومحاولات الحفاظ علي تواجدها بالمشهد.

الميهوب أشار في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد إلى أنه خلال أيام معدودة وبعد تحرير العاصمة سيطلب كل من تورط في أي أعمال إجرامية للعدالة.

وأكد رفض المبادرة التي طرحها السراج، مطالباً إياه بالبحث علي فريق محامين للدفاع عنه بشان الجرائم التي تورط فيها بتعليمات الإخوان المسلمين حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لو نظر السراق حوله لوجد رؤساء دول ورؤساء وزراء دخلوا السجون بسبب غباوتهم او سرقتهم للمال العام لو نظرت الى الشرق ستجد الطرطور محمد مرسى كان من امعات الاخوان المفلسين وهو الان غلبان خلف القضبان ينتظر العودة للقصر يوم 30 فبراير العصر وفى الجنوب انظر الى البشير ايضا اخوانى شرير يستعد للمحاكمة فهو سراق مثلك ولو نظرت الى الجزائر رئيس الوزراء السابق ايوحيي ايضا فاسد سراق مثلك اما فى تونس فزين العابدين لانه لا يتبع الخرفان ففر خارج تونس وابتعد عن المحاسبة فاى الطرق تختار الفرار الى تركيا ام تتنظر التيجر الليبى ليقبض عليك ويحلق راسك وشنبك وتقف ذليلا امام القضبان وسط فرحة الشعب الليبى الذى طالما سخر منك بسبب تفاهتك وجهلك واكاذيبك الساذجة

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