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أهالي ضحايا مجزرة قاعدة براك الجوية ينددون بمبادرة السراج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر أهالي ضحايا مجزرة قاعدة براك الجوية بيانا نددوا فيه بالمبادرة الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي واتهامه للقوات المسلحة وللقائد العام بأنهم مجرمو حرب ، مؤكدين بأن مجرم الحرب هو السراج ووزير دفاعه المهدي البرغثي كونهما المسؤولين المباشرين عن المجزرة ومازالان يخفيان نتائج التحقيق فيها بالتواطؤ مع النائب العام ، وفقا للبيان .

وأعرب الأهالي في بيانهم عن دعمهم لأبناء الجنوب من العسكريين المنخرطين مع القوات المسلحة في طرابلس ، مطالبين القيادة العامة باستكمال مهمتها في اجتثاث التنظيمات الارهابية أينما وجدت والوفاء لدماء أبنائهم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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