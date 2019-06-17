أهالي ضحايا مجزرة قاعدة براك الجوية ينددون بمبادرة السراج

أصدر أهالي ضحايا مجزرة قاعدة براك الجوية بيانا نددوا فيه بالمبادرة الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي واتهامه للقوات المسلحة وللقائد العام بأنهم مجرمو حرب ، مؤكدين بأن مجرم الحرب هو السراج ووزير دفاعه المهدي البرغثي كونهما المسؤولين المباشرين عن المجزرة ومازالان يخفيان نتائج التحقيق فيها بالتواطؤ مع النائب العام ، وفقا للبيان .

وأعرب الأهالي في بيانهم عن دعمهم لأبناء الجنوب من العسكريين المنخرطين مع القوات المسلحة في طرابلس ، مطالبين القيادة العامة باستكمال مهمتها في اجتثاث التنظيمات الارهابية أينما وجدت والوفاء لدماء أبنائهم.

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