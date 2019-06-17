افحيمة: السراج يتشدق علينا بموضوع الدولة المدنية تحت ظلال بنادق المليشيات

ليبيا – إنتقد عضو مجلس النواب صالح افحيمة خطاب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، واصفاً إياه بـ”المتناقض” وبأنه يدعي إطلاقه مبادرة من أجل الوصول إلى توافق حقيقي بين جميع الأطراف من دون إقصاء ثم يبني خطابه على مفردات إقصائية وجمل تحريضية سرعان ما تتكشف الغاية من ورائها في نهاية الخطاب،على حد تعبيره.

افحيمة أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد”أمس الأحد أن الالتزام بالتشريعات الليبية وعدم الاستقواء بالأجنبي في الانقلاب على الشرعية المحلية لاغتصاب السلطة وإنهاء المظاهر المسلحة من خلال تسليم الميليشيات أسلحتها للجيش والشرطة هي الأسس الثلاثة لأي مبادرة ناجحة وطالما أنها لم تتوافر في مبادرة السراج فبالتالي هي والعدم سواء،.

وأضاف عضو مجلس النواب:”التشدق بالدولة المدنية تحت ظلال بنادق الميليشيات أصبح مادة دسمة للتندر في كل الأوساط الشعبية والرسمية المحلية منها والدولية، لذلك فتركه أولى”.

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