وكيل “صحة الوفاق” يبحث مع السفير الإيطالي ملف منح تأشيرة الدخول للجرحى الليبيين

المتوسط:

بحث وكيل عام وزارة الصحة لحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى” مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا”جوزيبي بوتشينو” سبل تسهيل فتح المجال الجوي لطائرات الإسعاف الليبية التي تقل الجرحى، خلال لقاء جمعهما، حضره وزير الخارجية”محمد الطاهر سيالة”.

هذا وقد أعرب الوكيل عن رغبته في الحصول على موافقة الجانب الإيطالي على منح تأشيرة الدخول للجرحى الليبيين داخل المطار.

كما ثمن وكيل عام وزارة الصحة العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب عن حرصه على استمرارها وتطويرها.

يذكر أن هذا اللقاء تم بحضور مدير مركز الطب الميداني والدعم ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية.

