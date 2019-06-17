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عقيلة صالح: دولتان إحداهما عربية وراء تأخر الحسم في طرابلس

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على أن دعم قطر وتركيا للميليشيات في طرابلس، أخّر حسم معارك الجيش لتحرير العاصمة، مؤكدا أن ذلك لن يثني الجيش عن استمرار تحركاته.

وحمل صالح، في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”، بعض قوى المجتمع الدولي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ليبيا، ودعا إلى المضي في تنظيم الاقتراع دون تدخلات.

ورأى رئيس مجلس النواب الليبي أنه “من المستحيل تنظيم لقاء بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج”، وقال إنه يجب عدم العودة إلى اتفاق الصخيرات لتجاوز الأزمة الراهنة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد طرح، أمس الأحد، مبادرة لحل الأزمة اليبية، تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق، مؤكدا أن الملتقى سيسعى للاتفاق على خارطة طريق وإقرار قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019.

غير أنه أشار في مقابلة مع “رويترز”، إلى أنه لن يقبل بإجراء محادثات سلام مع حفتر. وأضاف أنه يخشى أن تصبح المنشآت النفطية جزءاً من الصراع، معلنا أن قواته “لن تهاجم المنشآت النفطية حتى لو تمركزت بها قوات حفتر”، وفق تعبيره.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين اراد الارهابى غسان قطر سلامة اخراج مسرحية فاشلة على غرار الصخيرات يسميها مؤتمر جامع ياتى فيه بجماعة الاخوان المفلسين من الخلايا النائمة فى الشرق والغرب والجنوب مع بعض المرتشين ليدعى انهم يمثلوا اطياف الشعب اللييى متجاوزا البرلمان المنتخب من الشعب والجيش الوطنى موفرا الدعم للمليشيات الاحرامية وهو يرى بعينيه قادة من هذه المليشيات الاجرانية مطلوبة دوليا والظروف تغيرت واتمنى من البرلمان الليبى ادراج سلامة على قائمة الارهاب فدوره لا يقل عن صلاح بادى والصادق الغريانى وغيرهم من المجرمين

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