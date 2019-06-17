شكري ولودريان يبحثان القضية الليبية

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي “جان إيف لودريان جرى خلاله تدارس تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأشار بيان صادر عن الخارجية المصرية إلى أن الاتصال شهد تبادل الرؤى بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن ما يجري في ليبيا من أحداث.

وأتى هذا الاتصال في وقت قدم فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مبادرة مؤلفة من 7 نقاط لحل الأزمة من بينها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام 2019.

يشار إلى أن المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ما تزال مستمرة من أكثر من شهرين ونصف من دون أن يتم حسمها لصالح أي طرف من الطرفين.

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