تعليق الاتحاد الأوروبي على مبادرة “السراج”

أفاد المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي الى ليبيا ، بأن الاتحاد الأوروبي لطالما كان داعما لأي اقتراح بناء لدفع العملية السياسية في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووضع حد للصراع والانقسام، مؤكدا في منشور للبعثة على صفحتها على فيسبوك أن الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس الرئاسي هو خطوة في هذا الاتجاه.

وأشار المتحدث باسم البعثة، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الشعب الليبي والأمم المتحدة في تصميمهما على بناء سلام واستقرار ورخاء دائم.

