المتوسط:

اجتمع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفكزا، مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، وذلك للاطلاع على الأوضاع التي تعيشها المدينة.

كما تقدم السفير في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع تويتر بخالص التقدير لعميد بلدية الزنتان وللعديد من عمداء البلديات والمجالس البلدية المنتخبة الذين يتوجب عليهم إدارة تقديم الخدمات لمواطنيهم.

The post أوضاع مدينة الزنتان على أجندة السفير الألماني وعميد البلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية