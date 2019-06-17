مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الاثنين‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاثنين، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية جدة 02:00

الليبية جدة 07:00 تأخير الى الساعة 10:00

البراق طرابلس 10:10

البراق تونس 10:00

الراحلة تونس 13:10

الليبية اسطنبول 15:30 تأخير

الراحلة طرابلس الغيت

الافريقية تونس 15:40

الليبية جدة 22:30 تأخير

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:10

الليبية جدة 09:30

الليبية جدة 09:30 تأخير الى الساعة 16:00

الراحلة اسطنبول 12:15

الراحلة طرابلس الغيت

البراق تونس 15:30

الليبية اسطنبول 21:30 تأخير

الافريقية تونس 21:00

الليبية جدة 06:30 صباح الثلاثاء

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