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السراج لـ«رويترز»: لن أجلس مجددًا مع حفتر

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إنه «لن يجلس مجددًا» مع المشير خليفة حفتر للتفاوض على إنهاء الهجوم على العاصمة طرابلس، المستمر منذ شهرين.

وأضاف السراج في مقابلة مع وكالة «رويترز»، «أن حفتر أثبت خلال السنوات القليلة الماضية أنه ليس شريكًا للعملية السياسية». وأردف بالقول: «إن حفتر يحاول فقط كسب الوقت» في الوقت الذي يهاجم العاصمة طرابلس بطائراته.

وقال: «إن قوات الوفاق تعمل على الدفاع عن العاصمة، وفي الأيام المقبلة ستسمعون أخبارًا إيجابية عن تقدم»، دون أن يوضح أي تفاصيل للوكالة. وعن دعوات وقف إطلاق النار، قال السراج:«لا يمكن أن تسأل شخصًا يدافع عن نفسه أن يوقف إطلاق النار».

يأتي ذلك رغم إطلاق السراج، مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية المتواصلة منذ انطلاق الاشتباكات المسلحة جنوب ليبيا في الرابع من أبريل الماضي، وتتضمن المبادرة عدة بنود أهمها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وبتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  بالمبادرة، واصفة إياها بأنها «بناءة للدفع بالعملية السياسية قدمًا من أجل إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا»، مؤكدة أنها ترحب «بهذه المبادرة وبأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • فاسد السراق يعيش فى اوهام زمان وهو يعلم انه من المستحيل ان يجلس قائد الجيش الليبى مع مجرم مطلوب للقضاء العسكرى وحتما سيتم القبض عليه من جانب التيجر او الشرطة العسكرية ولو نظر السراق فوقه سيجد نسور الجو التابعة للجيش الوطنى تسيطر تماما على طرابلس ولو ارادت تدمير سيارتك فهو امر سهل اسأل وزير دفاعك باشاغا قال فى تونس ان الضربات دقيقة بامكانها اصابة اى سيارة بدقة والفرار لتركيا افضل لك قبل فوات الاوان

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  • .كيف يجلس المشير خليفة حفتر مع مجرم مطلوب للقضاء العسكرى كلام غير معقول من فاسد السراق والافضل ان يبحث عن محامى يدافع عنه عندما تقبض عليه الشرطة العسمرية وانا عندى لك محامى شاطر من الاخوان المفلسين مستعد للدفاع عنك مجانا ضليع وخبرة طويلة فى المحاماة ويحبك ياشنابو علما بان كل القضايا التى ترافع فيها ماشاء الله امسك الخشب تم الحكم فيها بالاعدام قال تعالى ولكم فى القصاص يا اولى الالباب .

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