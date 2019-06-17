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محاكمة إرهابي تونسي متورط بالإرهاب في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت محكمة البداءة في تونس بإجراءات النظر في قضية الإرهابي التونسي وناس الفقيه على خلفية تورطه في تشكيل شبكة لتجنيد الإرهابيين للقتال في ليبيا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى محاكمة 3 من المرتبطين بالفقيه في هذه القضية التي تضمنت حيثياتها قيام الإرهابي التونسي بتشكيل هذه الشبكة التي تستقطب شبانا تونسيين من مدينة المهدية وسط شرقي تونس وعدد آخر من الولايات التونسية لغسل أدمغتهم وتعبئتها بالفكر الداعشي المتطرف من ثم تسفيرهم لتلقي التدريبات والقتال في ليبيا وسوريا.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال عناصر إرهابية قادمة من عدة دول من بينها تونس أتت للقتال في ليبيا في صفوف التنظيمات الإرهابية والإجرامية وعلى رأسها تنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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