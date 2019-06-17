انتشال جثتين لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد‎

انتشل متطوعو جمعية السلام الخيرية أمس الاحد جثماني مهاجرين غير شرعيين وجدا وسط المدينة وذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بمدينة بني وليد لمكتب انتشال الجثث بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية عن وجود جثة مجهولة الهوية بالقرب من مكب القمامة بالمصنع 51 وجثمان اخر ببوابة فدراج.

وقال علي صالح مدير مكتب انتشال الجثث بالجمعية ان متطوعي وفريق انتشال الجثث بالجمعية انطلق على الفور مع افراد مركز شرطة بني وليد.

واضاف انه تم ابلاغ نيابة بني وليد ومديرية امن بني وليد عن تواجد الجثة وبعد الكشف المبدئي على الجثة تبين انها تعود لمهاجر افريقي، وتم نقلها الى دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام.

يذكر ان مدينة بني وليد تعاني منذ فترة من انتشار لجثث المهاجرين غير الشرعيين بطرقات بني وليد باعتبارها نقطة عبور لتجار البشر الذين يشرفون على عمليات نقل المهاجرين من الجنوب الى الشمال حيث شاطئ البحر.

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