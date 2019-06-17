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عقيلة صالح: لقاء حفتر والسراج أمر مستحيل

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قطر وتركيا بدعم الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس وعرقلة حسم معركة الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

وأكد صالح في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن هذا الدعم لن يحول دون استمرار الجيش الوطني في عمليته العسكرية ضد القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الرامية إلى تحرير العاصمة طرابلس واستعادتها وضمها لشرعية مجلس النواب.

وأشار صالح إلى عرقلة بعض قوى المجتمع الدولي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا مشددا على ضرورة المضي في هذا الخيار من دون السماح بأي تدخلات خارجية تهدف إلى عدم إنهاء الأزمة في ليبيا المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام.

ووصف صالح مسألة تنظيم لقاء بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بالأمر المستحيل مشددا على عدم العودة إلى اتفاق الصخيرات في حال الرغبة في إيجاد حل للأزمة المستمرة في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • .كيف يجلس المشير خليفة حفتر مع مجرم مطلوب للقضاء العسكرى كلام غير معقول من فاسد السراق والافضل ان يبحث عن محامى يدافع عنه عندما تقبض عليه الشرطة العسمرية وانا عندى لك محامى شاطر من الاخوان المفلسين مستعد للدفاع عنك مجانا ضليع وخبرة طويلة فى المحاماة ويحبك ياشنابو علما بان كل القضايا التى ترافع فيها ماشاء الله امسك الخشب تم الحكم فيها بالاعدام قال تعالى ولكم فى القصاص يا اولى الالباب .ولو سأولوا السراج نفسك فى ايه قبل ما تموت سيقول نفسى اقابل حفتر !!

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