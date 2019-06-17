مؤسسة النفط : فرق الإطفاء تسيطر على حريق بالقرب من خزانات الغاز المسال

سيطرت فرق الإطفاء التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط على حريق اندلع بالقرب من خزانات لغاز النفط المسال في مستودع الشركة بطريق المطار بعد استهدافه بشكل مباشر.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه بالسيطرة على هذا الحريق تم تفادي وقوع كارثة بيئية وإنسانية داعية مختلف الأطراف إلى الإنسحاب الفوري من المنطقة لتجنب أي ضرر إضافي قد يلحق هذه الخزانات الحيوية.

وأكدت المؤسسة أن القصف المباشر لا يمكن الاستهانة بعواقبه على سكان المنطقة خاصة وأنه استهدف خزانات غاز النفط المسال والمليء بالوقود القابل للاشتعال.

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