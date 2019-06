المشهد الجاري في ليبيا محور اتصال هاتفي بين «شكري» و«لو دريان»

المتوسط:

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالًا هاتفياً من وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان”، حيث تناول الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن تبادُل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المشهد الجاري في ليبيا وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية.

