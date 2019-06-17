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سيالة يلتقي السفير الإيطالي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ونائب وزير الصحة محمد هيثم اجتماعا مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو وذلك لزيادة التعاون في القطاع الصحي.

وأوضحت السفارة الإيطالية في ليبيا في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع تويتر أن المجتمعين استعرضوا إسهامات برنامج جسر التضامن الإيطالي الذي يزود بلديات ليبيا بالمساعدات خاصة في حالات طوارئ.

وأثنى سيالة خلال الاجتماع على قرار الحكومة الإيطالية بإبقاء السفارة مفتوحة و أن تعمل بكامل طاقتها و أن تواصل تقديم خدماتها للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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