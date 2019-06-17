سيالة يلتقي السفير الإيطالي في ليبيا

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ونائب وزير الصحة محمد هيثم اجتماعا مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو وذلك لزيادة التعاون في القطاع الصحي.

وأوضحت السفارة الإيطالية في ليبيا في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع تويتر أن المجتمعين استعرضوا إسهامات برنامج جسر التضامن الإيطالي الذي يزود بلديات ليبيا بالمساعدات خاصة في حالات طوارئ.

وأثنى سيالة خلال الاجتماع على قرار الحكومة الإيطالية بإبقاء السفارة مفتوحة و أن تعمل بكامل طاقتها و أن تواصل تقديم خدماتها للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

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