الفاخري يتوقع فشل مبادرة السراج .. لهذه الأسباب

توقع وزير التعليم الليبي الأسبق، عبد الكبير الفاخري، فشل المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس فائز للسراج بشأن الأوضاع السياسية في بلاده، وذلك لمواجهة الحسم العسكري من قبل الجيش الوطني.

وقال الفاخري إنه “كان يمكن القبول بالمبادرة إذا كانت تتضمن تسليم التشكيلات للسلاح ووقف تبادل إطلاق النار والعمل على التعاون مع الجيش الوطني لتحرير البلاد من الإرهابيين”، مشيرا إلى أن المبادرة “لن ترى النور من قريب أو بعيد”، وفقا لموقع 24 الإخباري.

وأكد الوزير الليبي الأسبق أن السبب الرئيسي في الحال التي وصلت له ليبيا هو “انتشار التشكيلات المسلحة والمتحكمة في طرابلس وأموال الليبيين”، موضحاً أن “السراج جاء بهذه المبادرة لصرف الأنظار، فهي تستهدف العالم الخارجي وليس الداخل الليبي”.

وأشار الفاخري إلى أنه “رغم زيارات السراج للخارج إلا أنه لم يجد آذاناً صاغية له ويحاول أن يجذب انظار المجتمع الدولي مجدداً ليمد في عمر الأزمة ويخرج بأية مكاسب منها”.

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