ضبط 4 أشخاص يبيعون دجاجًا غير صالح للاستهلاك الآدمي في بنغازي

ضبط أعضاء البحث الجنائي بنغازي، صباح اليوم الإثنين، أربعة أشخاص بينهم ليبي، متهمين ببيع دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وقال مسؤول الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وليد العرفي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن بلاغًا ورد بشأن محل يبيع الدواجن (رياشة)، فبدأ البحث والتحري، وتم ضبط المسؤول عن إدارة المحل متلبسًا أثناء بيعه دجاجًا فاسدًا للمواطن.

وأضاف العرفي، أن المقبوض عليه اعترف بأنه يشتري الدجاج بسعر رخيص، ويبيع الواحدة بـ15 دينارًا، كما أفصح عن هوية ثلاثة أشخاص يزودونه بدجاج نافق، وقد أُلقي القبض عليهم.

وعُـثر على 23 دجاجة فاسدة داخل المحل، بحسب العرفي، الذي أكد أن التحقيقات أظهرت أن المتهم الأول اشترى في ذلك اليوم 50 دجاجة بين المريضة والنافقة، وباع منها 27 واحدة للمواطنين.

واعترف المتهم بأنه كان يعرض الطيور السليمة أمام الزبائن، وعند البيع يستبدلها بأخرى مريضة أو نافقة.

وأكد العرفي، أن ثلاثة من المقبوض عليهم مهاجرون غير شرعيين ويمارسون مهنة دون تراخيص، فضلًا عن ضبط رخصة قيادة مزورة بحوزة أحدهم، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهم، تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

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