الرئاسي يبحث صيانة مراكز إيواء النازحين بطرابلس

عقدت لجنة الطوارئ بالمجلس الرئاسي اجتماعا دوريا مع لجنة النازحين لبحث كيفية تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن تخصيص مبلغ مالي للبدء في صيانة مراكز إيواء النازحين بشكل عاجل من أجل توفير أماكن ملائمة لهم في عدد من مناطق طرابلس.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء من أجل زيادة إنتاج الطاقة، والعدالة في توزيع الأحمال على المناطق، واستكمال صيانة الأبراج التي تضررت جراء اشتباكات العاصمة طرابلس.

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