العقوري: القطاع النفطي تعافي بعد سيطرة الجيش على الموانئ النفطية

استنكر رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله التي رفض فيها تواجد الجيش بميناء رأس لانوف.

وقال العقوري بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إنه يتفق مع رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عيسى العريبي الذي أكد أن القطاع النفطي تعافى بعد سيطرة القوات المسلحة على موانئ وحقول النفط.

وشدد رئيس لجنة الخارجية على أن لجنة الطاقة لعبت دوراً كبيراً في السعي لتوحيد القطاع والحفاظ عليه، لأنه يشكل مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي.

وكان صنع الله زعم استخدام ميناء راس لانوف عسكريا وقال إن قوات التأمين “إجراء يهدد حركة التصدير في البلاد”، وإن مثل هذه الظروف قد تجعله يجلي الموظفين العاملين بالميناء خلال الفترة المقبلة.

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