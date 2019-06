المتوسط:

قال رئيس وزراء حكومة الوفاق، فايز السراج، إنه غير مستعد للجلوس مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي للتفاوض على إنهاء معركة طرابلس، المستمرة منذ شهرين.

وأضاف «السراج»، في تصريحات له مع رويترز، أنه «لن يلتقي بـ حفتر مرة أخرى.. لأنه أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن أن يكون شريكا في أي عملية سياسية».

وعبَّر «السراج»، عن قلقه بشأن احتمال استخدام المنشآت النفطية في الصراع.

وقال السراج، «نحن بالفعل نخشى على أماكن إنتاج النفط.. حريصون على إبعاد الإنتاج عن مجال أي خصومة أو مواجهات.. هناك محاولات لعسكرة هذه الموانئ، وقد حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من ذلك لأننا طالبنا منذ البداية بإبعاد العسكريين عن المنشآت النفطية».

وقال «السراج»، إن قواته ستتجنب مهاجمة أي منشآت نفطية حتى إذا تمركزت بها وحدات الجيش الوطني الليبي.

وأضاف أن الحرب تضر بالتنمية وبالخدمات الأساسية في ظل تحويل الأموال لتجهيز الجنود وعلاج الجرحى، مشيرا إلى احتمال حدوث انقطاع للكهرباء على مستوى البلاد في أي وقت.

The post «السراج»: لن أجلس مع «حفتر» مرة أخرى لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية