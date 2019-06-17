افتتاح قسم متكامل للنساء والولادة بمجمع عيادات وريمة

افتتح مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس، د. رضاء شعوته، قسمًا متكاملًا للنساء والولادة بمجمع عيادات وريمة.

ويشمل القسم صالة ولادة طبيعية وحضانتين للأطفال، وفق الصفحة الرسمية لإدارة الخدمات الصحية طرابلس. وأشار شعوته إلى خطوات جادة اُتُّخذت لتجهيز حجرة العمليات والعناية لاستكمال كل احتياجات القسم الذي ستديره نخبة من العناصر الطبية المشهود لها بالكفاءة في تخصص النساء والولادة، التي ستقدم خدماتها على مدار الساعة.

ويهدف افتتاح القسم إلى دعم الصحة الإنجابية، وتقديم الخدمات الطبية للنساء الحوامل بالقرب من مقار سكناهن، طيلة فترة الحمل بداية من الكشف، ومراحل المتابعة، وصولًا للولادة، في صالة بكامل تجهيزاتها وبإشراف أطقم طبية متخصصة، وفق إدارة الخدمات الصحية طرابلس. كما تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف عبء المصاريف التي يتكبدها الأهالي في مصحات القطاع الخاص.

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