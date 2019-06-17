شركة الكهرباء تحذر من انهيار الشبكة في المنطقة الجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل الاعتداءات على موظفيها، مؤكدة تعرض مشغلي محطة أم الجداول (الشاطي) بالجنوب الليبي للاعتداء من قبل مسلحين رافضين لبرنامج طرح الأحمال مما أجبر المشغلين إلى مغادرة المحطة نهائيا، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الشبكة بالمنطقة الجنوبية نتيجة لعدم قدرة المشغلين على الدخول إلى المحطة ما لم تتوفر لهم الحماية اللازمة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن الشركة تعاني منذ فترة من الاعتداءات المتكررة على موظفيها وإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية بشكل متواصل وممنهج حيث تم تدمير ما يقارب 350 برجا بالكامل من أبراج الضغط العالي بالمنطقة الجنوبية جهد 400 ك.ف من أصل 450 برجا، موضحة أنه لو تم استكمال هذا المشروع الذي تكلف ملايين الدنانير سيساهم في القضاء على التذبذب ومعالجة الضعف في الجهد.

وأوضحت الشركة أنها تبذل جهودا لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية والعمل على إعادة تثبيت الابراج التي تعرضت للسقوط إلا أن مشاكل الاعتداءات على موظفي الشركة بالمنطقة الجنوبية تعيق عمل موظفي الشركة.

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