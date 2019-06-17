«أجوكو»: ربط 26 بئر نفط ميكانيكيًّا وكهربائيًّا

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الإثنين، ربط 26 بئر نفط ميكانيكيًّا وكهربائيًّا، تنفيذًا لخطتها من أجل ربط كافة الآبار التابعة لها، وفق الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت الصفحة إلى عقد الشركة اجتماعًا، أمس الأحد، بحث أيضًا الإسراع في تنفيذ الحلول الموضوعة لاستكمال المشاريع ذات نسب الإنجاز العالية، ومنها تركيب مكثفات الكهرباء «G08» في حقلي مسلة والسرير، ومشروع – M18 – إعادة مشعب وتركيب فاصل ثلاثي الطور بـ«المحطة رقم 1» بحقل النافورة، و«مشروع J06» تركيب أربع فواصل في المحطات ( 4 و5 و6) بحقل النافورة.

وناقش الاجتماع أيضًا الإسراع في تنفيذ «مشروع – H22» الربط الكهربائي مع خط شركة الواحة بحقل البيضاء، لما له من توفير للطاقة الكهربائية بالحقل، وإنهاء إجراءات التعاقد وتنفيذ مشاريع الإسكان في مواقع «البيضاء والنافورة ومسلة والحمادة».

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