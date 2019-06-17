ضبط متهم بجرائم سطو مسلح في بنغازي

ضبط أفراد قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، متهما بجرائم سطو مسلح وسرقة بالإكراه في بنغازي.

وقال رئيس القسم المقدم أشرف الفايدي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن بلاغات وردت عن عمليات سطو مسلح وسرقة بالإكراه بصالات المواد الغذائية في منطقة شبنة شرق المدينة، مشيرًا إلى التوصل لمرتكب تلك الجرائم بعد تفريغ إحدى كاميرات المراقبة، وقد ظهر في الفيديو وهو يستقل سيارة «نيسان».

وأوضح الفايدي، أن أفراد الأمن توصلوا لمكانه، حيث حاول الفرار، فتمت ملاحقته إلى منطقة بوعطني، وهناك سلم نفسه إلى مركز الشرطة، الذي بدوره سلمه إلى قسم التحريات العامة.

واعترف المتهم بعملية السطو المسلح وسرقة مبلغ 21 ألف دينار من سيارة تاجر، كما أفصح عن جرائمه الأخرى.

وانتقل أعضاء القسم إلى محل إقامته، حيث عثروا على بعض المسروقات التي خزنها قبل بيعها في وقت لاحق، إضافة إلى ضبط عدد من القنابل اليدوية (رمانة) وذخيرة.

وأكد الفايدي، أن المقبوض عليه اعترف على شخص آخر يعاونه في جرائمه، وجارٍ البحث عنه للقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة.

مضبوطات عثر عليها في شقة متهم بجرائم سطو مسلح في بنغازي, 17 يونيو 2019, (الإنترنت: فيسبوك)

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