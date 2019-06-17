بلدية سرت تبحث مع الأمم المتحدة صيانة مدارس بالمدينة

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني مع منسق مشروعات برنامج الامم المتحدة الإنمائي بسرت القدافي البطى بحضور مدير ادارة المشروعات والشؤون الفنية بالبلدية عمر السودانى.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات تتعلق بمشروعات صيانة عدد من المرافق التعليمية بسرت يقوم بصيانتها صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل إنه جرى خلال الاجتماع متابعة أعمال صيانة مدرسة سرت المركزية وكذلك برنامج مقترح بلدية سرت بشأن الالويات.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برنامجها الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.

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