في القاهرة.. انطلاق لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة

بدأ بالعاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الاثنين لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات، بحضور قيادات سياسية واجتماعية ليبية.

وقال مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن الجلسة الافتتاحية بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة اللجنة المنظمة، ثم كلمة رئيس المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية، وأكدت الكلمات على أهمية المعركة التي تقوم بها القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب، معلنة دعمها والوقوف إلى جانبها.

وأكد العجيلي البريني رئيس المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية أن القبائل الليبية التي تمثل كل الشعب الليبي تقف في صف واحد مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة ليبيا، مضيفا ان المجلس يسعى لعقد مؤتمرا ليبيا جامعا في إحدى المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب وسطوة المليشيات.

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