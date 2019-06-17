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في القاهرة.. انطلاق لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بدأ بالعاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الاثنين لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات، بحضور قيادات سياسية واجتماعية ليبية.

وقال مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن الجلسة الافتتاحية بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة اللجنة المنظمة، ثم كلمة رئيس المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية، وأكدت الكلمات على أهمية المعركة التي تقوم بها القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب، معلنة دعمها والوقوف إلى جانبها.

وأكد العجيلي البريني رئيس المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية أن القبائل الليبية التي تمثل كل الشعب الليبي تقف في صف واحد مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة ليبيا، مضيفا ان المجلس يسعى لعقد مؤتمرا ليبيا جامعا في إحدى المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب وسطوة المليشيات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • القوات المسلحة اليوم في موقف النصر ولله الحمد ، وانظر أين كانوا وانظر إليهم اليوم من مطار بنينة إلى مطار طرابلس ..etc

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  • اتمنى طرح المبادرة التالية
    1- اعطاء مهلة زمنية للمليشيات المسلحة لمغادرة طرابلس مع تسليم اسلحتها للجيش الوطنى فى وجود مرافقبين دوليين والسماح للاتوبيسات بنقلهم عبر ممر امن الى مصراطة مع بقايا حكومة النفاق واسرهم
    2- تسلم مؤسسات الدولة بطرابلس الى الحكومة المؤقتة ومعسكرات الجيش للجيش الوطنى
    3- دعوة مجلس النواب لاجتماع طارئ بجامعة الدول العربية عقب البطولة الافريقية لضمان حضور كافة الاعضاء فى امان لاقرار قانون الانتخابات
    4- يدخل قوات من الجيش الوطنى الى مصراطة من ابناء المنطقة الغربية
    5 -يتم اعادة كافة المهجرين الى مدنهم عدا المطلوبين للعدالة من يسلم نفسه يخفف عنه الحكم ولايزيد عن المؤبد وبنتظر قانون للعدالة الانتقالية للبرلمان القادم
    6-تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت اشراف دولى وحماية القوات المسلحة لحرية الناخب فى الاختيار
    7- يتسلم الرئيس المنتخب مهام منصبه فى حماية الجيش والعمل تحت قيادته العليا
    8- يتم تعويض المتضررين من الحرب من الشهداء والمصابين مع اصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن العدالة للجميع
    9-حظر انشاء اى حزب على اساس دينى او عسكرى وتجريم رفع اى رايات بخلاف العلم الوطنى فى اى مناسبة عامة

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