أرسل أهالي منطقة هراوة، اليوم الاثنين، قافلة إغاثة إلى مدينة غات التي ضربتها السيول المدة الماضية.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس البلدي هراوة لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن القافلة التي تضم خمس شاحنات تحتوي على مواد غذائية واغطية ومفروشات وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها المتضررين من السيول في غات.

وأضاف المصدر، أن هذه المساعدات تعبر عن تضامن ووقوف أهالي هراوة مع اخوتهم في غات في الأزمة التي يمرون بها والتي تسببت في نزوح وتشريد المئات من الأسر.

يشار إلى أن سيول وفيضانات اجتاحت مدينة غات قبل أسبوعين تسببت في مقتل 7 أشخاص وفقدان 25 آخرين ونزوح المئات وتدمير عشرات المنازل وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي في المدينة.