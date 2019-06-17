بلدية سرت تعلن نتائج فحص محصول البطيخ في المدينة

أعلنت بلدية سرت اليوم الاثنين أن التحاليل التي أجريت على محصول فاكهة البطيخ أثبتت أنه صحي وخالي من المواد الضارة.

وقالت البلدية عبر مكتبها الإعلامي إن تحاليل المعادن على الانتاج الزراعي وخاصة محصول البطيخ نظيفة مؤكدة أنها تنتظر إحالة التقرير بشكل كتابي خلال الساعات القادمة.

وكانت أنباء ترددت عن تسمم محصول البطيخ في مزارع مدينة سرت نتيجة إضافة بعض المواد السامة أثناء زراعته من أجل الكسب السريع فقام مكتب الشؤون الزراعية والحيوانية بمدينة سرت رفقة مكتب الحرس البلدى للمدينة بأخذ عينات من إنتاج البطيخ وإرسالها إلى “مركز الرقابة على الأغذية” لفحصها والتأكد من خلوها من المواد الضارة وسلامتها من الناحية الصحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

