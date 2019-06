المتوسط:

قـام مـدير أمـن سـرت العـميد الـصديق بـن سـعود، وذلك برفـقة مـساعد الـشؤون الـعامة بـالمديرية، بـزيارة تـفقديه لـمركز شـرطة أبـو هـادي الـتابع لـمديرية أمـن سـرت.

واطلع العـميد بـن سـعود، خـلال زيـارته عـلى سـير الـعمل داخـل الـمركز الـذي تـمت صـيانته خـلال الـمدة الـماضية مـن قـبل بـلدية سـرت، والــوقوف على الـجهود الـتي يـبذلها أعـضاء الـمركز.

