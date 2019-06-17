تواصل دورة تدريبية في مجال تركيب الكانيولا ومنع العدوى بمستشفى الأطفال ببنغازي

بنغازي 17 يونيو 2019 (وال)- تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمستشفى الأطفال لطب والجراحة في بنغازي، فعّاليات الدورة التدريبية لتركيب الكانيولا ومنع العدوى.

هذا ويشمل الدورة التي تشرف عليها مديرة مكتب مكافحة العدوى الدكتورة إبتسام المشاي، والأستاذة لطيفة النجار، بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية، لعرض عدد من الحالات والغرض منع العدوى، وكذلك التدريب العملي بطريقة صحيحة للإدخال.

والجدير بالذكر، أن تركيب الكانيولا تحدث نتيجة تلوث القسطرة، أثناء تركيبها أو التعامل مع المريض باستخدام الأيدي، حيث تنتقل الميكروبات المستوطنة على جلد المريض، وهي السبب الأساسي للعدوى مثل بعض الميكروبات. (وال – بنغازي) ر س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال