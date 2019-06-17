أغلب مناطق ليبيا تتأثر بمنخفض جوي

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثير المنخفض الجوي الحراري على مناطق غرب ليبيا، ويتحرك تدريجيًّا تجاه الشرق.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز بطرابلس، إلى تراوح درجات الحرارة على مناطق الدواخل والوسط والجنوب بين 40 و46 درجة مئوية، وبين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، ثم تسجل انخفاضًا غدًا، مع رطوبة عالية، واحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، وتكاثر للسحب تدريجيًّا.

ونوه إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها سحب رعدية على بعض مناطق الشمال والحمادة ومناطق الجفرة.

ففي مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل الممتد من رأس أجدير إلى مصراتة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 45 درجة مئوية على أبونجيم، ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى الزاوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على جميع المناطق.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية الممتدة من بنغازي إلى أمساعد، وتكون بين 36 و40 درجة مئوية على الخليج والدواخل، وتسجل ارتفاعًا غدًا على الدواخل، وتنخفض الأربعاء.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على الحمادة والجفرة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و46 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا على غدامس والحمادة.

أما الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و46 درجة مئوية.

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