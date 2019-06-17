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إرسال مجرمين من سبها إلى بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت مديرية أمن سبها بالتنسيق مع الحكماء والمخاتير والأعيان في المدينة بترحيل عدد من المجرمين الخطرين والمحكومين وممتهني الحرابة إلى مدينة بنغازي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عملية الترحيل تمت عبر مطار تمنهنت بعد استيفاء الشروط القانونية للمثول أمام المحاكم.

وأكدت المصادر أن هذه العملية تمت في إطار الحملة الأمنية المشتركة التي تعتزم مديرية أمن سبها القيام بها خلال الأيام القادمة.

ووصفت المصادر هذه العملية التي تمت بالتعاون مع مديرية أمن بنغازي بخطوة في الاتجاه الصحيح مع تقديم الثناء لكل من ساندها.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تمكن الجيش الوطني من بسط سيطرته على المنطقة الجنوبية بالكامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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