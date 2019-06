المتوسط:

انطلق اللقاء، الذي ستعقده القوى الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات.

ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على دور القوى الوطنية الليبية في الحفاظ على مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوى التطرف والإرهاب على طرابلس واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ على وحدتها وسيادتها.

The post انطلاق لقاء «القوى الوطنية الليبية» لدعم جهود الجيش في محاربة الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية