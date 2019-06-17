شركة الكهرباء: الاعتداء على أحد مندوبينا في سوق الجمعة

استنكرت الشركة العامة للكهرباء الاعتداءات المتكررة على مناوبي محطات التحويل 220/ 30 ك. ف.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن أحد المواطنين قام يوم أمس الأحد بالاعتداء بالضرب على أحد مناوبي محطة تحويل سوق الجمعة 11/30/220 ك. ف أثناء تأدية عمله احتجاجاً على برنامج طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة أن مجموعة مسلحة اقتحمت محطة الرياضية جهد 11/30 ك. ف يوم أمس الأول السبت وقامت بإطلاق أعيرة نارية عشوائية على أبواب المحطة رفضا لبرنامج طرح الأحمال الأمر الذي دفع المناوبين إلى مغادرة المحطة خوفا من التعرض للأذى.

وأشارت الشركة إلى أن تكرار مثل هذه الاعتداءات سيؤدي إلى إغلاق المحطات بسبب عدم قدرة المشغلين على الدخول إليها داعية كافة الجهات المعنية وذات العلاقة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء من الانهيار.

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