إيطاليا ترحب بمبادرة السراج

رحبت الحكومة الايطالية بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للخروج من الأزمة الراهنة.

وقالت الخارجية الإيطالية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أمس الأحد أكد الوزير إينزو موافيرو “أن إيطاليا تدعم بقناعة التحرك التصالحي في ليبيا للمبعوث الاممي غسان سلامة لصالح مبادرة المؤتمر الوطني التي أعلنها الرئيس السراج، من أجل استئناف المفاوضات لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وأعلن السراج أمس الأحد عن مبادرة لحل الازمة الليبية تتلخص في “عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية، والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين. وأن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها”.

وتتضمن المبادرة “تفعيل الادارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة” كما تتطرق المبادرة إلى “هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن المنتدى، وايجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

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