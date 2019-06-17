اخبار ليبيا الان

إيطاليا ترحب بمبادرة السراج

تم النشر منذُ 38 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رحبت الحكومة الايطالية بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للخروج من الأزمة الراهنة.

وقالت الخارجية الإيطالية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أمس الأحد أكد الوزير إينزو موافيرو “أن إيطاليا تدعم بقناعة التحرك التصالحي في ليبيا للمبعوث الاممي غسان سلامة لصالح مبادرة المؤتمر الوطني التي أعلنها الرئيس السراج، من أجل استئناف المفاوضات لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وأعلن السراج أمس الأحد عن مبادرة لحل الازمة الليبية تتلخص في “عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية، والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين. وأن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها”.

وتتضمن المبادرة “تفعيل الادارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة” كما تتطرق المبادرة إلى “هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن المنتدى، وايجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ايطاليا تدعم الفوضى ولا تريد جيش وطنى يحافظ على سيادتها وكرامتها ولابرلمان يعبر عن شعبها حتى تتمكن من السيطرة على ثروات الليبين من خلال امعات عملاء لها مثل فاسد الس

    رد

  • الحاج انيزو وزير خارية ايطاليا فى فى حاجة عند قضاء حاجته الى مبادرة شنابو فاسد السراق لكى يمسح بها اينزو ….سيشعر بعدها بانتعاش عجيب

    رد