ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

انخفض الدولار الأميركي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إذ سجل متوسط سعر الدولار 1.3995 دينار، مقابل 1.3996 دينار أمس الأحد، حسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفع سعر صرف اليورو إلى 1.5688 دينار، مقابل 1.5687 دينار، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.7616 دينار، مقابل 1.762 دينار.

فيما استقرت العملة اليابانية، إذ بقي سعر صرف الين الياباني عند 1.29 دينار، بينما زاد اليوان الصيني إلي 0.2022 دينار، مقابل 0.2021 دينار.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، استقرت العملة السعودية أمام العملة الليبية خلال الفترة نفسها، عند 0.3732 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.381 دينار.

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